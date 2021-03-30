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Рада назначила выборы мэра Харькова

30 марта, 19:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На прошлых выборах харьковчане избрали Геннадия Кернеса, но он умер и место стало вакантно

Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Харькова, которые пришлось проводить заново из-за смерти Геннадия Кернеса. Депутаты приняли соответствующий проект постановления.

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Голосование за харьковского градоначальника состоится 31 октября этого года.

Также парламент поручил Центральной избирательной комиссии с учетом предложений соответствующей территориальной избирательной комиссии определить в установленном порядке объем бюджетных расходов, необходимых для проведения внеочередных выборов Харьковского городского головы.

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Кабинету министров поручено принять меры по обеспечению финансирования выборов за счет средств целевой субвенции из государственного бюджета Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", исполняющий обязанности харьковского городского головы Игорь Терехов недавно говорил, что харьковчане должны выбрать мэра как можно скорее. По его словам, руководство города готово сотрудничать с теми политическими силами, для которых приоритетом является улучшение условий жизни в Харькове, а не игра в политику.

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выборы Харьков Верховная Рада выборы мэра

Источник: Сегодня

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