Рада почала реформу Конституційного Суду: які будуть зміни

Одне з важливих положень закону – щоб КСУ ухвалював рішення двома третинами від свого складу, тобто голосами 12 суддів (зараз 10)

Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла у першому читанні законопроєкт №4543 про конституційну процедуру, яким пропонується вдосконалити діяльність Конституційного Суду. Це буде свого роду кодекс конституційного судочинства.

У чому суть законопроєкту

КСУ ухвалюватиме рішення двома третинами свого складу – голосами 12 суддів (нині – 10). Якщо є самовідвід судді, то за рішення повинні проголосувати не менше ніж 10 членів суду.

Введення усної форми провадження як основної при розгляді справ за конституційними поданнями (зі збереженням письмової форми за конституційними скаргами, але з передбаченням механізму відступу від цього правила).

Пропонують, щоб на формування порядку денного суду могли впливати не тільки голова, а й судді КСУ, а справи з певною періодичністю суд повинен обов'язково включати до порядку денного і слухати (через формування порядку денного в "ручному" режимі деякі справи слухають роками і ніяк не можуть визначитися з рішенням).

Введення автоматизованого реєстру актів КСУ та автоматизованого розподілу справ між суддями-доповідачами. Зараз це відбувається в "ручному" режимі.

КСУ не може виходити за межі тих питань, які поставлені в конституційному поданні. Постанови й акти КСУ повинні бути ґрунтовними і мотивованими.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Верховна Рада призначила нового суддю Конституційного Суду.

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