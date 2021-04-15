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Рада почала реформу Конституційного Суду: які будуть зміни

15 квітня, 17:31

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Одне з важливих положень закону – щоб КСУ ухвалював рішення двома третинами від свого складу, тобто голосами 12 суддів (зараз 10)

Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла у першому читанні законопроєкт №4543 про конституційну процедуру, яким пропонується вдосконалити діяльність Конституційного Суду. Це буде свого роду кодекс конституційного судочинства.

У чому суть законопроєкту

  • КСУ ухвалюватиме рішення двома третинами свого складу – голосами 12 суддів (нині – 10). Якщо є самовідвід судді, то за рішення повинні проголосувати не менше ніж 10 членів суду.
  • Введення усної форми провадження як основної при розгляді справ за конституційними поданнями (зі збереженням письмової форми за конституційними скаргами, але з передбаченням механізму відступу від цього правила).
  • Пропонують, щоб на формування порядку денного суду могли впливати не тільки голова, а й судді КСУ, а справи з певною періодичністю суд повинен обов'язково включати до порядку денного і слухати (через формування порядку денного в "ручному" режимі деякі справи слухають роками і ніяк не можуть визначитися з рішенням).
  • Введення автоматизованого реєстру актів КСУ та автоматизованого розподілу справ між суддями-доповідачами. Зараз це відбувається в "ручному" режимі.
  • КСУ не може виходити за межі тих питань, які поставлені в конституційному поданні. Постанови й акти КСУ повинні бути ґрунтовними і мотивованими.
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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Верховна Рада призначила нового суддю Конституційного Суду.

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Верховна Рада КСУ Конституційний суд законопроекти

Джерело: Сьогодні

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