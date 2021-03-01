Рабінович показав карту України без Криму, але з "Л/ДНР"

Народний депутат Вадим Рабінович опублікував у Facebook карту України, де нібито велика частина нашої країни розмовляє російською мовою і лише захід україномовний. При цьому на карті не опинилося окупованого Криму, але з'явилися назви т.зв. "ДНР" і "ЛНР".

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Якщо подивитися на карту нардепа, то схід і південь країни російськомовний, центральна Україна говорить суржиком і трохи російською, і лише жителі західних областей говорять українською мовою.

На своїй карті Рабінович навіть не вказав Крим, але відзначив "ДНР" і "ЛНР". За це в коментарях екснардеп, а нині член наглядової ради Сергій Лещенко пригрозив йому кримінальною відповідальністю.

"Публікуючи карту України без Криму, ви робите кримінальний злочин, і, сподіваюся, понесете за нього покарання", – написав він, але отримав від Рабіновича жорстку відповідь.

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При цьому не всі користувачі Мережі погодилися з нардепом по такому великому охопленню російської мови.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше українці змінили віртуальну карту світу, на якій повернули Крим Україні і навіть "захопили" частину Росії.

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