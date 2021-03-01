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Рабинович показал карту Украины без Крыма, но с "Л/ДНР"

1 марта, 12:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывший нардеп Лещенко пригрозил уголовной ответственностью, а в ответ получил матюк

Народный депутат Вадим Рабинович опубликовал в Facebook карту Украины, где якобы большая часть нашей страны разговаривает на русском языке и лишь запад украиноговорящий. При этом на карте не оказалось оккупированного Крыма, но появились названия т.н. "ДНР" и "ЛНР".

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Если посмотреть на карту нардепа, то восток и юг страны русскоговорящий, центральная Украина говорит на суржике и немного на русском, и лишь жители западных областей говорят на украинском языке.

На своей карте Рабинович даже не указал Крым, но отметил "ДНР" и "ЛНР". За это в комментариях экс-нардеп, а ныне член наблюдательного совета Сергей Лещенко пригрозил ему уголовной ответственностью.

"Публикуя карту Украины без Крыма, вы совершаете уголовное преступление, и, надеюсь, понесете за него наказание", – написал он, но получил от Рабиновича жесткий ответ.

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При этом не все пользователи Сети согласились с нардепом по такому большому охвату русского языка.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее украинцы изменили виртуальную карту мира, на которой вернули Крым Украине и даже "захватили" часть России.

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Крым украинский язык карта русский язык Вадим Рабинович

Источник: Сегодня

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