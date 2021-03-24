П'ять років займаюся цією темою: Ківа розповів про свою дисертацію

Народний депутат Ілля Ківа збирається стати кандидатом наукз державного управління. Його здивував підвищений інтерес суспільства до дисертації, назвавши це банальним хайпом.

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Про це він сказав в коментарі виданню ГОРДОН.

Він зазначив, що п'ять років готував дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

"Я системно займаюсь зміцненням себе як особистості і самовихованням. Все життя вчуся. У мене три вищі освіти, на секундочку. Я закінчив академію МВС з червоним дипломом і після цього почав потихеньку писати дисертацію. Зараз вона на виході. Я вже п'ять років займаюся цією темою. У мене є науковий керівник. Поступово проходжу певні етапи підготовки. Це вчений ступінь, процес саморозвитку", – розповів Ківа.

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У той же час він не розуміє, чому українці так жваво відреагували на його кандидатську.

"У чому проблема, що людина вчиться? Я так розумію, висвітилася інформація про майбутній захист і треба підняти якийсь хайп. Напевно, чудово, що притягую таку увагу. Я коли буду хрестити дітей або після туалету мити руки, теж буду вам про це повідомляти", – додав нардеп.

Нагадаємо, народний депутат Ілля Ківа раніше пояснив нестиковки у своїй декларації про доходи "спільним сексом з подругою".

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