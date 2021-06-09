Путін: Україна – антипод Росії, але з Зеленським є про що говорити

Російський президент здивував заявою про Україну і сказав, які теми готовий порушити на зустрічі з українським колегою

Путін розповів, що готовий обговорювати з Володимиром Зеленським. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін вважає, що йому є що обговорити з його українським колегою Володимиром Зеленським. Але це не питання міжнародної безпеки, а тільки двосторонні відносини.

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Про це він заявив пропагандистським ЗМІ РФ.

За словами Путіна, коли в адміністрації президента України запропонували провести зустріч глав держав, то запропонували обговорювати питання міжнародної безпеки.

"Нам завжди є про що говорити, маю на увазі, що ми сусіди... Мені здається, що у нас в двосторонніх відносинах стільки накопичилося проблем, що потрібно було б говорити про це... Передусім треба вирішити проблемні питання двосторонніх відносин", – сказав Путін 9 червня.

При цьому він висловив свою абсурдну версію, чому в України склалися хороші відносини з Заходом.

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"Будують відносини таким чином, що Україна все більше розглядається як антипод Росії", – додав господар Кремля.

При цьому Путін допустив, що Україна дійсно може вступити до НАТО, і сказав, чому ця перспектива його лякає.

Нагадаємо, що в квітні Володимир Зеленський запросив Путіна особисто зустрітися на Донбасі, але той у відповідь покликав його до Москви.

Про що ще говорять в Україні та світі 9 червня, дивіться у відеосюжеті: