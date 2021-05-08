"Просто знущання над нами". Проти дружини Лещенка закликають ввести санкції за поїздку до Москви

Ні член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, ні його дружина Анастасія Топольська не коментують скандал з поїздкою діджея Насті до Москви. Тим часом політики активно критикують вчинок дружини чиновника.

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Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко упевнений, що "залізничника" Лещенка потрібно виводити з наглядової ради державної "Укрзалізниці".

"Це свідчення не те що подвійних стандартів, а це просто знущання над усіма нами з вами. Тому що пан Лещенко фактично, як член наглядової ради державної "Укрзалізниці", отримує сотні тисяч гривень зарплати на місяць від українських платників податків, від тих людей, чиїх рідних і близьких вбивають сьогодні російські військові на сході України. А водночас його дружина їде виступати там перед цим з людьми, можливо, там будуть в Москві на концерті люди, які воюють проти нас і вбивають українців. Це таке ставлення якесь абсолютно блюзнірське до власного народу і до своєї країни", – заявив нардеп Олексій Гончаренко в коментарі "Сьогодні".

"Тут давно вже треба ставити питання, що йому не місце в наглядовій раді в "Укрзалізниці", тому якщо б це була історія про приватних осіб, це вже їхня справа. А наша справа була б просто давати цьому моральну оцінку. Але те, що це пов'язано все з величезними державними компаніями, це подвійно і прикро, і неприйнятно. Тому, мені здається, потрібно ухвалювати рішення про виведення цього почесного "залізничника" в лапках, невідомо взагалі, чим він займається, як член наглядової ради "Укрзалізниці", – зазначає Гончаренко.

Колишній голова СБУ Валентин Наливайченко зазначає, що це не єдиний неоднозначний візит дружини Лещенка – вона неодноразово їздила і до окупованого Криму.

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"На жаль, сьогоднішній концерт дружини Лещенка в Москві – це не щось безпрецедентне. За моїми даними, та сама Настя Топольська – дружина Сергія Лещенка, по кілька разів на рік відвідує окупований Росією український Крим. Зокрема, 23 і 27 лютого 2019 року вона перетинала пункт пропуску Чонгар. Повторна поїздка до окупованого Крим у дружини Лещенка відбулася 20-24 вересня 2019 року. Поїздки чиновників і членів їхніх сімей в Росію неприпустимі, тут не може бути ніякого сумніву... І ще – санкції за підтримку і розваги агресора повинні бути застосовані персонально, тут і зараз!" – заявляє Наливайченко.

Екснардеп Олександр Онищенко зазначив, що чекає санкцій Ради нацбезпеки стосовно Топольської.

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"Дружина залізничника Сергія Лещенка Анастасія Топольська aka Dj Nastia сьогодні виступить з концертом в столиці Росії Москві. Будуть санкції від РНБО за те, що дружина члена Наглядової ради УЗ підтримує агресора?" – пише Онищенко.

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Лідер "Демсокири" Юрій Гудименко зазначає, що Лещенко не може уникнути відповідальності за вчинок дружини, оскільки і сам не раз заявляв про колективну відповідальність інших чиновників і політиків.

"Ну припустимо, чоловік за дружину не відповідає, як і син за батька і далі за текстом (хоча в політиці так не працює, звичайно, політик відповідає взагалі за все і за всіх – такі правила гри). Але сам Лещенко неодноразово прикопують до інших через вчинки дружин/чоловіків/ дітей/батьків/друзів/домашніх тварин. Там це було ок. Коли питання прилетіло назад – стало не ок", – пише Гудименко.

Як відомо, у Анастасії Топольської запланований виступ на вечірці в московському клубі, яка відбудеться 8-9 травня. У Москві Топольська виступить під новим псевдонімом SHEIS.