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Постраждалим від вибухівки дітям підвищать виплати – Зеленський підписав закон

12 червня 2021 0:43

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Документ збільшує розмір державної соціальної допомоги на 50%

Університет майбутнього Зеленського

Університет майбутнього Зеленського / Фото: Офис Президента Украины

Дітям, які отримали інвалідність від вибухонебезпечних предметів, підвищать соціальні виплати на 50%.

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Відповідний законопроєкт підписав президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба глави держави.

Закон вступить в силу з 1 липня 2021 року.

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"Документ, що його підписав президент, збільшує на 50% розмір державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років, інвалідність яких пов’язана з пораненням чи іншим ушкодженням здоров'я від вибухонебезпечних предметів", – йдеться в повідомленні.

Так, за даними дослідників, 111 дітей отримали поранення від хв або вибухонебезпечних предметів.

Також нагадаємо, 10 червня набув чинності закон про електронні трудові книжки, який передбачає відмову від паперового варіанту документа. І тепер при наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періодах трудової діяльності людини пенсія за віком буде призначена автоматично.

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