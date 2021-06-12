Пострадавшим от взрывчатки детям повысят выплаты – Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов, повысят социальные выплаты на 50%.

Реклама

Соответствующий законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Читайте также:

Выплаты по рождению ребенка вырастут до 50 тысяч – дело за Радой

Реклама

"Документ, который подписал президент, увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Так, по данным исследователей, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

Также напомним, 10 июня вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. И теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.