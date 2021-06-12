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Пострадавшим от взрывчатки детям повысят выплаты – Зеленский подписал закон

12 июня 2021 0:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Документ увеличивает размер государственной социальной помощи на 50%

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Детям, получившим инвалидность от взрывоопасных предметов, повысят социальные выплаты на 50%.

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Соответствующий законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

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"Документ, который подписал президент, увеличивает на 50% размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Так, по данным исследователей, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

Также напомним, 10 июня вступил в силу закон об электронных трудовых книжках, который предусматривает отказ от бумажного варианта документа. И теперь при наличии полной информации в реестре застрахованных лиц обо всех периодах трудовой деятельности человека пенсия по возрасту будет назначена автоматически.

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