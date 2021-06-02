Після ворожих заяв Лукашенка про переговори у Мінську можна забути – ОПУ

Україна і весь цивілізований світ будуть жорстко відповідати на будь-який крок Лукашенка з визнання окупованих територій Донбасу

Білорусь більше не можна назвати нейтральним і надійним майданчиком для проведення зустрічей Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу і будь-яких інших міжнародних переговорів, зокрема через ворожу риторику самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо вже ми бачимо таку ворожу риторику від Лукашенка, якщо ми бачимо, що Білорусь припиняє бути нейтральною країною, то й про будь-які переговори в Мінську можна забути. Мінськ не може вважатися респектабельним і нейтральним міжнародним майданчиком", – сказав Подоляк.

Він також підкреслив, що Україна і весь цивілізований світ будуть жорстко відповідати на будь-який крок Лукашенка з визнання тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

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"Україна не дозволить нікому порушувати свій суверенітет і територіальну цілісність. Якщо Лукашенко поставить себе на один рівень із окупантами у Луганську, то це означатиме і відповідне ставлення до нього", – зазначив Подоляк.

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Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко завив, що готовий надати можливість "слідчим" так званої "ЛНР" допитати затриманого в Мінську колишнього головного редактора NEXTA Романа Протасевича, проти якого там проводять "розслідування" через нібито участь у бойових діях.

Учасник ТКГ Сергій Гармаш вважає, що Лукашенко своїм запрошенням фактично визнав т. зв. "ДНР" і "ЛНР".

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