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"Пообещал кому-то": Фукс рассказал о планах Добкина создать "ХНР"

7 марта, 17:49

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Экс-депутат Добкин решил "оставить свои высказывания в стороне"

Экс-депутат Верховной Рады и бывший глава Харьковской области Михаил Добкин хотел создать "ХНР".

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Об этом в интервью "112-Украина" рассказал бизнесмен Павел Фукс.

По его словам, это был первый конфликт Добкина с мэром Геннадием Кернесом, который умер вследствие осложнений от COVID-19 еще в декабре.

"Принял огромное участие в Харькове, когда Добкин хотел "ХНР". Гена тоже хотел, но Гену мы уговорили с Игорем Валерьевичем (Коломойским – Ред.). Это, кстати, первый конфликт был Добкина с Кернесом. Гена же сам принимал решения, а тот (Добкин – Ред.), видно, кому-то наобещал чего-то, но Гена сказа: нет, такого не будет. И он выступил и сказал. Это была целая спецоперация", – сказал Фукс.

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Бизнесмен рассказал, что с Кернесом он дружил 32 года, однако, никогда не работал вместе с ним.

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В свою очередь Добкин написал в Telegram: "Друзья написали мне о его (Фукса – Ред.) высказываниях о Гене, мне и ХНР. Оставлю эти высказывания в стороне. Думаю, что Павел, находясь в одном шаге от неминуемых санкций правительства США, будет выдавать ещё и не такие перлы".

Недавно Михаил Добкин, планирующий занять пост мэра Харькова, и харьковский бизнесмен Павел Фукс громко поссорились в соцсетях из-за предстоящих выборов.

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Харьков Добкин геннадий кернес фукс
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