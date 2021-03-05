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Чому з Арбузова і Табачника ЄС зняв санкції? Кулеба назвав причину

5 березня, 11:35

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Євросоюзу не вистачає доказів проти колишніх чиновників часів Януковича

Санкції Європейського Союзубули зняті з ексміністра освіти Дмитра Табачника і ексглави НБУ Сергія Арбузова через те, що в Україні занадто повільно йде розслідування по них і не вистачає доказової бази для продовження обмежувальних заходів ЄС. Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, з року в рік зі списку санкцій ЄС стосовно експрезидента-втікача Віктора Януковича і його соратників хтось випадає.

"Причина в тому, що є зволікання – немає відчутного прогресу у розслідуванні їхніх справ в Україні. І ми поставили це питання перед нашими правоохоронними органами – про те, що треба прискорювати цю роботу, щоб давати ЄС доказову базу для продовження санкцій", – сказав Кулеба.

При цьому міністр запевнив, що Україна політично зацікавлена у продовженні санкцій, оскільки Янукович і люди з його орбіти "скоїли злочини проти української держави і українських громадян".

Нагадаємо, у січні слідчі ДБР за погодженням із Офісом генерального прокурора повідомили Віктору Януковичу про підозру в державній зраді.

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санкції Сергій Арбузов Дмитро Табачник Дмитрий Кулеба

Джерело: Сьогодні

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