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"Петруша, не спеши звать цыган": Украина унизила россиян в ПАСЕ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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24 января, 18:15
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Российская сторона не ожидала, что высокий пост займет украинец
Заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой (фото слева) нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко (фото справа). Коллаж Фото: "Сегодня"
Заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой (фото слева) нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко (фото справа). Коллаж Фото: "Сегодня"

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы расстроилась, что высокую должность вице-президента отдали представителю Украины. Нардеп Алексей Гончаренко не выдержал и высмеял в своем Telegram-канале россиян.

"Россия подала на вице-президента ПАСЕ Петра Толстого. Его кандидатура опротестована нашими общими усилиями, поэтому по нему будет отдельное голосование. Петруша, не спеши звать цыган", – написал Гончаренко.

Петрушка пока пролетел!

"При необходимых 20 голосах, мы набрали 54 голоса против Петра Толстого! Завтра утром будет финальное голосование по нему. Но как минимум пока – он не вице-президент", – сыронизировал он.

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Гончаренко за компанию потроллил и Шария

Анатолий Шарий

Шарий в своем Telegram-канале отреагировал на назначение Гончаренко.

"Гончаренко избран на должность вице-президента Комитета по беженцам в ПАСЕ только из-за того, что он представитель ЛГБТ. А то, что этот "борец за права беженцев" много раз угрожал беженцам, писал регулярно идиотические доносы в СБУ и содействовал убийству людей в Одессе 2 мая 2014 – это никого не смущает", – написал Шарий.

В ответ на это нардеп потроллил журналиста.

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"Ого, Анатолий нашел гугл переводчик! Политик, блогер, беженец. Ну что, зарево пошло! Дальше будет еще веселее", – отметил он.

Толстой известный ненавистник Украины

Петр Толстой

В июле 2021 года Вице-спикер Государственной Петр Толстой заявил, что Украине следует отказаться от независимости и войти в состав РФ.

Толстой делает подобные заявления не впервые. Ранее Толстой уже называл Украину "временным" и "фейковым" государством, выражая уверенность, что "Украина вернется в Россию".

Также Толстой перешел к открытым призывам убивать руководство Украины. Комментируя абсурдные заявление российского президента Владимира Путина о том, что украинцы и русские якобы один народ, Толстой "отличился" новым выпадом в адрес Украины – назвал ее правительство "кучкой негодяев", которая захватила власть в стране.

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