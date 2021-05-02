Перший Великдень: Ляшко поділився зворушливим знімком із сином

Політик запропонував дитині зіграти в традиційну великодню гру, відому як "битки"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко поділився зворушливим знімкомсвого молодшого сина, якому вже трохи більше року.

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На фотографії, яку політик опублікував у Facebook, дитина сидить на стільчику для годування і тримає в руках крашанку, а батько, ймовірно, пропонує зіграти в традиційну великодню гру, відому як "битки".

"Перший Великдень Олександра Олеговича", – підписав знімок Ляшко.

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Як ми писали раніше, 17 травня біля лідера Радикальної партії УкраїниОлега Ляшка народився син.

Нагадаємо, 2 червня 2018 року після 20 років спільного життя Ляшко зареєстрував офіційний шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен. Пара виховує також дочку Владиславу.