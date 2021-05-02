Перший Великдень: Ляшко поділився зворушливим знімком із сином

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко поділився зворушливим знімкомсвого молодшого сина, якому вже трохи більше року.
На фотографії, яку політик опублікував у Facebook, дитина сидить на стільчику для годування і тримає в руках крашанку, а батько, ймовірно, пропонує зіграти в традиційну великодню гру, відому як "битки".
"Перший Великдень Олександра Олеговича", – підписав знімок Ляшко.
Як ми писали раніше, 17 травня біля лідера Радикальної партії УкраїниОлега Ляшка народився син.
Нагадаємо, 2 червня 2018 року після 20 років спільного життя Ляшко зареєстрував офіційний шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен. Пара виховує також дочку Владиславу.