Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости политики

Первая Пасха: Ляшко поделился трогательным снимком c сыном

2 мая, 19:30

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Политик предложил ребенку сыграть в традиционную пасхальную игру, известную как "битки"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поделился трогательным снимком своего младшего сына, которому уже чуть больше годика.

Реклама

На фотографии, которую политик опубликовал в Facebook, ребенок сидит в стульчике для кормления и держит в руках пасхальное яйцо, а отец, вероятно, предлагает сыграть в традиционную пасхальную игру, известную как "битки".

"Первая Пасха Александра Олеговича", – подписал снимок Ляшко.

Фото: Олег Ляшко, Facebook

Фото: Олег Ляшко, Facebook

В тренде
Проверить и наказать. У Зеленского внезапно осудили марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

Реклама

Как мы писали ранее, 17 мая у лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко родился сын.

Напомним, 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни Ляшко зарегистрировал официальный брак со своей гражданской супругой Роситой Сайранен. Пара воспитывает также дочь Владиславу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Весь набсовет
Весь набсовет "Нафтогаза" подал в отставку (обновлено)Экономика
Проверить и наказать. У Зеленского внезапно осудили марш в честь дивизии СС
Проверить и наказать. У Зеленского внезапно осудили марш в честь дивизии СС "Галичина" в КиевеВласть
Громкие перестановки в
Громкие перестановки в "Нафтогазе": реакция мира и финансовых структур (обновлено)Экономика
Кулич с цукатами, большие яйца и форшмак. За что лично берутся на Пасху депутаты Верховной Рады
Кулич с цукатами, большие яйца и форшмак. За что лично берутся на Пасху депутаты Верховной РадыВласть
Без Украины никуда. У Байдена рассказали, о чем будут говорить с Путиным
Без Украины никуда. У Байдена рассказали, о чем будут говорить с ПутинымСША
Коротко и по делу. Кого из топ-чиновников уволили и кому еще грозит отставка
Коротко и по делу. Кого из топ-чиновников уволили и кому еще грозит отставкаВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять