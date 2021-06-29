Пенсії для чорнобильців підвищать: Рада схвалила закон

Виплати для чорнобильців, які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, зміняться для кожної групи

У вівторок, 29 червня, Верховна Рада схвалила законопроєкт №4555, який передбачає підвищення пенсій для чорнобильців.

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Тепер додаткова пенсія буде виплачуватися повністю і незалежно від заробітної плати, інших пенсій чи інших доходів.

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Так, виплати для чорнобильців, які отримали в результаті аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:

для першої групи – 16 080 грн;

для другої групи – 12 987 грн;

для третьої групи – 8 917 грн.

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Як ми писали раніше, мінімальні пенсії в Україні, які прив'язані до прожиткового мінімуму, будуть рости пропорційно його підвищення. В результаті до 2024 року найскромніша пенсійна виплата в країні складе 2403 грн (на 634 грн більше, ніж зараз).

Нагадаємо, в Бюджетній декларації передбачено, що прожитковий мінімум зростатиме, як і зараз, на розмір інфляції плюс 2%. Але в разі зміни законодавства обіцяють переглянути показники. Тобто всі ці розрахунки будуть актуальними, якщо владі не вдасться завершити реформу прожиткового мінімуму.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа