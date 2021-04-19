Великдень знову на карантині: Зеленський звернувся до українців із проханням

Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготуватися до проведення Великодня в умовах все ще непростої ситуації з коронавірусом в Україні, а українців закликав не збиратися в компанії на свято.
Про це він сказав на селекторній нараді, передає ОПУ.
Він нагадав, що Україна вже має досвід святкування таких важливих свят в умовах пандемії.
"У нас є вже досвід святкування таких важливих свят. Хоча у нас і триває вакцинація, однак скупчення людей на сьогодні і досі становлять загрозу. Я особисто розумію, наскільки важливе свято Великодня, але пандемія корегує наші плани. Впевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, і ми знову будемо збиратися з родиною та друзями, але цьогоріч нам треба бути розважливими", – сказав Зеленський.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава готується до великодніх свят в умовах пандемії.
Як повідомляли новини "Сьогодні", у Львові введуть додаткові обмеження на Великдень. Жителі і гості міста святкуватимуть в умовах посиленого карантину.
Мер Києва Віталій Кличко теж "погрожував" на Великдень ввести нові правила карантину.
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