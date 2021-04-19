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Великдень знову на карантині: Зеленський звернувся до українців із проханням

19 квітня, 13:26

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна вже має досвід святкування таких важливих свят в умовах пандемії, але президент все одно побоюється скупчення людей

Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготуватися до проведення Великодня в умовах все ще непростої ситуації з коронавірусом в Україні, а українців закликав не збиратися в компанії на свято.

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Про це він сказав на селекторній нараді, передає ОПУ.

Він нагадав, що Україна вже має досвід святкування таких важливих свят в умовах пандемії.

"У нас є вже досвід святкування таких важливих свят. Хоча у нас і триває вакцинація, однак скупчення людей на сьогодні і досі становлять загрозу. Я особисто розумію, наскільки важливе свято Великодня, але пандемія корегує наші плани. Впевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, і ми знову будемо збиратися з родиною та друзями, але цьогоріч нам треба бути розважливими", – сказав Зеленський.


Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що держава готується до великодніх свят в умовах пандемії.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у Львові введуть додаткові обмеження на Великдень. Жителі і гості міста святкуватимуть в умовах посиленого карантину.

Мер Києва Віталій Кличко теж "погрожував" на Великдень ввести нові правила карантину.

Відео: Сьогодні

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карантин Великдень Володимир Зеленський коронавірус

Джерело: Сьогодні

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