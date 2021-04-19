Пасха снова на карантине: Зеленский обратился к украинцам с просьбой

Украина уже имеет опыт празднования таких важных праздников в условии пандемии, но президент все равно опасается скопления людей

Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовиться к проведению Пасхи в условиях все еще непростой ситуации с коронавирусом в Украине, а украинцев призвал не собираться в компании на праздник.

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Об этом он сказал на селекторном совещании, передает ОПУ.

Он напомнил, что Украина уже имеет опыт празднования таких важных праздников в условии пандемии.

"Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными", – сказал Зеленский.



Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство готовится к пасхальным праздникам в условиях пандемии.

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Как сообщали новости "Сегодня", во Львове введут дополнительные ограничения на Пасху. Жители и гости города будут праздновать в условиях ужесточенного карантина.

Мэр Киева Виталий Кличко тоже "грозился" на Пасху ввести новые правила карантина.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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