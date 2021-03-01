Партію "Слуга народу" позбавили фінансування: у НАЗК назвали причину

Партія "Слуга народу" знову втратила державне фінансування своєї діяльності через порушення у фінансовій звітності.
Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.
Зазначається, що НАЗК виявило ознаки порушення звітності про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру в 11 партій:
- "Рух нових сил Михайла Саакашвілі";
- ВО "Свобода";
- "Слуга народу";
- Блок Вілкула "Українська перспектива";
- "Важливий кожен";
- "ВАРТА";
- Соціал-патріотична асамблея слов'ян;
- "Нова демократія";
- "Громадянська сила";
- "Команда Андрія Балоги";
- Конгрес українських націоналістів.
Крім того, антикорупціонери побачили ознаки кримінальних злочинів у звітах "Слуги народу" за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування виборчої кампанії), ч. 5 ст. 366 (службове підроблення офіційних документів) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
У зв'язку з виявленими порушеннями наказом голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії "Слуга народу".
Як повідомляли новини "Сьогодні", у минулому році "Слуга народу" відмовилася від держфінансування заради боротьби з коронавірусом.
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