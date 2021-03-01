Партию "Слуга народа" лишили финансирования: в НАПК назвали причину

Партия "Слуга народа" снова лишилась государственного финансирования своей деятельности из-за нарушений в финансовой отчетности.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.
Отмечается, что НАПК обнаружило признаки нарушения отчетности об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера у 11 партий:
- "Движение новых сил Михаила Саакашвили";
- ВО "Свобода";
- "Слуга народа";
- Блок Вилкула "Украинская перспектива";
- "Важен каждый";
- "ВАРТА";
- Социал-патриотическая ассамблея славян;
- "Новая демократия";
- "Гражданская сила";
- "Команда Андрея Балоги";
- Конгресс украинских националистов.
Кроме того, антикоррупционеры увидели признаки уголовных преступлений в отчетах "Слуги народа" по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования избирательной кампании), ч. 5 ст. 366 (служебная подделка официальных документов) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
В связи с выявленными нарушениями приказом главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа".
Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году "Слуга народа" отказалась от госфинансирования ради борьбы с коронавирусом.
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