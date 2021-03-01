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Партию "Слуга народа" лишили финансирования: в НАПК назвали причину

1 марта, 15:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Антикоррупционеры обнаружили нарушения в финансовой отчетности 11 партий

Партия "Слуга народа" снова лишилась государственного финансирования своей деятельности из-за нарушений в финансовой отчетности.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

Отмечается, что НАПК обнаружило признаки нарушения отчетности об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера у 11 партий:

  • "Движение новых сил Михаила Саакашвили";
  • ВО "Свобода";
  • "Слуга народа";
  • Блок Вилкула "Украинская перспектива";
  • "Важен каждый";
  • "ВАРТА";
  • Социал-патриотическая ассамблея славян;
  • "Новая демократия";
  • "Гражданская сила";
  • "Команда Андрея Балоги";
  • Конгресс украинских националистов.

Кроме того, антикоррупционеры увидели признаки уголовных преступлений в отчетах "Слуги народа" по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования избирательной кампании), ч. 5 ст. 366 (служебная подделка официальных документов) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

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В связи с выявленными нарушениями приказом главы НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа".

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Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году "Слуга народа" отказалась от госфинансирования ради борьбы с коронавирусом.

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финансирование НАПК слуга народа

Источник: Сегодня

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