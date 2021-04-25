Відведення військ – це димова завіса: Швеція звинуватила Росію в ескалації обстановки

Росіяни можуть швидко наростити сили, адже техніка залишається біля кордонів України, каже міністр оборони

Повідомлення керівництва Міноборони РФ нібито про відведення військ від українського кордону і їхнє повернення в місця постійної дислокації є "димовою завісою".

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Про це міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив телеканалу SVT.

За його словами, Росія створює суттєву свободу дій для себе, залишаючи на місці озброєння і все інше, адже особовий склад можна перекинути дуже швидко.

"У перспективі можна підвищувати і знижувати рівень напруженості залежно від того, що відповідає інтересам Росії, – заявив міністр. – Я кажу про димову завісу: при залишенні на місці обладнання та матеріальної частини створюється можливість швидкого нарощування своїх дій".

Хультквіст нагадав, що тільки Москва несе відповідальність за зростання напруженості на кордоні з Україною.

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"Саме Росія проводить ці масштабні навчання, які створюють надзвичайно напружену ситуацію, і Росія несе відповідальність за ескалацію. І я переконаний, що завершення [навчань] – це тільки для видимості зниження тону", – підкреслив глава Міноборони Швеції.

Нагадаємо, що про нарощування російських військ в прикордонних районах, а також в окупованих районах Донбасу і Криму стало відомо наприкінці минулого місяця.

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На цьому тлі українська розвідка доповідала про можливий напад на Україну, а США і НАТО вимагали від Кремля відвести війська і припинити залякування української влади.

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