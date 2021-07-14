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Відставка Авакова. Коли Рада обере нового главу МВС

14 липня 2021 10:13

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

15 липня кандидата на пост нового глави міністерства представлять прем'єр-міністру

Заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про відставку зареєстрували в парламенті. Нового главу МВС у Верховній Раді обиратимуть 16 липня.

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Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"13 липня заява Авакова про відставку зареєстрована у Верховній Раді. У четвер, 15 липня, у перерві між засіданнями парламенту ми зберемо фракцію та проголосуємо за кандидатуру Дениса Монастирського на посаду очільника МВС. У той же день буде подання до прем’єр-міністра", – повідомив Арахамія.

Також глава фракції впевнений, що за нового міністра проголосує більшість членів парламенту.

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Нагадаємо, раніше Арахамія назвав відставку Авакова звичайним еволюційним процесом і заявив, що особисто підтримає кандидатуру Дениса Монастирського на пост глави МВС.

Зазачимо, міністр не назвав причину свого рішення піти, але співробітники МВС і депутати Верховної Ради повідомили свої версії події .

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