"Він став на сторону моїх ворогів": Микитась розповів, чому здав Татарова

Екснардеп Максим Микитась здав заступника голови Офісу президента Олега Татарова у справі про квартири Нацгвардії з особистих мотивів – він заявив, що колишній товариш зрадив його.
Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.
Насамперед керівник будівельної корпорації пояснив, що на початку грудня вийшов із СІЗО не завдяки угоді зі слідством, а тому що вніс заставу. А от свідчення він вирішив дати проти Татарова після того, як під час перебування в СІЗО дізнався багато невідомих йому раніше моментів щодо Татарова.
"Основна причина, яка спонукала мене до показань про корупційні зв'язки Татарова, полягає в особистому. Ось дивіться. Коли він був звільнений з МВС, він попросився до мене на роботу (в "Укрбуд". – Ред.) – я його прийняв. У нас на роботі він істотно поліпшив своє матеріальне становище. Став заможною людиною", – сказав Микитась.
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За його словами, Татаров супроводжував оформлення меморандумів і юридичних документів, згідно з якими новий власник "Укрбуду" Дмитро Федотенков отримав все, а компанія і сам екснардеп – нічого. Новий власник не вніс кошти і все переписав.
"Я не вірю в простий збіг, що такий досвідчений юрист, як Татаров, цього не припускав", – зазначив він.
Микитась вважає, що Татаров був у змові з Федотенковим. А коли екснардеп опинився в СІЗО, то Татаров не особливо намагався йому допомогти.
"Він міг легко вирішити цілком на законних підставах проблему вкраденого у мене майна. Але Татаров перейшов на іншу сторону, яка зрадила мене, пограбувала і підставила в "квартирну справу". Він став на сторону моїх ворогів, мені стало про це відомо вже в СІЗО, а я не мав свідчити про те, як було, як вони з Майбородою (гендиректор "Укрбуду". – Ред.) вирішували питання в якомусь там році?" – додав Микитась.
Нагадаємо, що експрезидента будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася і ще сімох осіб підозрюють в організації корупційної схеми, через яку Нацгвардія замість 50 квартир і 30 паркомісць у житловому комплексі в самому центрі Києва отримала 65 квартир на околиці столиці. Внаслідок нерівнозначного обміну державі було завдано збитків на суму 81 635 448 грн.
Зі свого боку Олег Татаров теж проходить фігурантом у справі про квартири Нацгвардії. Його підозрюють у дачі хабаря разом з Микитасем, щоб судовий експерт надав потрібний їм висновок, який дозволив би закрити "квартирну справу".
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