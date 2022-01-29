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"Він як заєць із Путіним за спиною": Лукашенко підірвав Мережу своїм кулеметом

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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29 січня, 17:45
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Білоруський диктатор продовжує дивувати своїми заявами
Олександр Лукашенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Олександр Лукашенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якщо розпочнеться війна, він сам особисто візьме кулемет та піде воювати. Така заява розсмішила багатьох користувачів Мережі.

Лукашенко готовий особисто воювати

Під час послання білоруському народу та парламенту Лукашенко розповів, як довго має намір залишатися президентом, яким він сам себе і проголосив. ЄС, США та Україна результатів виборів 2020 року не визнали. І лише такий самий диктатор, як і Лукашенко, президент РФ Володимир Путін його підтримав.

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"Все залежатиме від ситуації. Якщо вони нам нав'яжуть війну – які вибори, куди я подуся? Я візьму кулемет і піду попереду, якщо це буде потрібно, хоча це буде неправильно. Президенту визначено місце як головнокомандувачу. І я діятиму" , – сказав білоруський диктатор, передає Белта.

Також він доповнив, що якщо все буде добре, якщо народ спокійно житиме і розвиватиметься, він буде на запасному шляху.

"Покличете, скажете у чомусь допомогти – я допоможу. Ось мої підходи: щиро та чесно, публічно на всю країну, на весь світ", – підсумував Лукашенко.

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Олександр Лукашенко Фото: колаж "Сьогодні"
Олександр Лукашенко Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі відреагували на героїзм диктатора

Багато користувачів Facebook розсмішила фраза Лукашенка, а когось обурила:

  • "Він як заєць, у якого Путін за спиною"
  • "Картоплю йди продавай на ринок"
  • "Куди вперед, який кулемет? У кого стріляти? За що? Дах поїхав!"

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У Мережі також з'явилося відео на цю тему:

Лукашенко обіцяв не воювати, але війська готові

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що стягне на кордон із Україною цілий контингент білоруської армії, додавши, що такі дії необхідно застосувати для захисту. Диктатору ще ввижаються українські війська біля Білорусі. Він заявив, що це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці.

Окрім того, Лукашенко назвав дві умови, за яких Білорусь вступить у війну, – якщо буде пряма агресія проти Білорусі або проти Росії.

Лукашенко з автоматом. Фото: з відкритих джерел
Лукашенко з автоматом. Фото: з відкритих джерел

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