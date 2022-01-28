Оце зізнання! Лукашенко несподівано здав себе з тельбухами

Невизнаний президент виступив із посланням до білоруського народу та парламенту

Олександр Лукашенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні, 28 січня, зізнався, що він диктатор. Наскільки він сам серйозно ставиться до цієї заяви, залишається лише здогадуватися.

Зізнання Лукашенка

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі Пул №3 .

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Так, під час послання до білоруського народу та парламенту, Лукашенка запитали: "Як ви розумієте демократію по-білоруськи?", На що той відповів: "Я ж диктатор. Мені важко зрозуміти демократію".

Після чого в залі почали аплодувати і сміятися, ймовірно, присутнім здалося кумедним те, що творить режим Лукашенка в країні.

Останні заяви диктатора

Нагадаємо, 14 серпня 2020 року були оголошені результати виборів президента Білорусі: 80,1% голосів виборців, за твердженням ЦВК, були віддані за Лукашенка. ЄС, США та Україна результатів виборів не визнали. І лише такий самий диктатор, як Лукашенко, президент РФ Володимир Путін його підтримав.

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче "повернути Україну у лоно слов'янства", проте брати участь у війні на українській території не має наміру.

Також він заявляв, що стягне на кордон з Україною цілий контингент білоруської армії . За його словами, такі дії варто застосувати для захисту.

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Крім того, йому ввижаються українські війська біля Білорусі. Лукашенко заявив, що це ще дужче, ніж натовські військовослужбовці.

Ще раніше самопроголошений президент звинуватив Захід у розв'язуванні війни руками поляків, жителів країн Балтії та українців, а також висловив нерозуміння, чому ЄС не вивозить власним коштом нелегалів додому.