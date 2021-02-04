Окупанти виживають кримських татар із півострова: утискають, кидають за ґрати, катують

Близько сотні людей опинилися за ґратами на півострові та в Росії

Айдер Джаппаров, Різа Омеров і Енвер Омеров / Фото: crimean-solidarity.org

На кримських татар тиснуть, піддають тортурам через релігію та політичні погляди. Це – результати дослідження правозахисної організації "КримSOS". Загалом Росія переслідує щонайменше 140 кримчан, майже сто людей – за ґратами на окупованому півострові та в Росії.

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Журналістка "Сьогодні" Ельвіна Сеітбуллаєва ексклюзивно поспілкувалася з родинами політв'язнів, які живуть у Криму, та з тими, хто вимушено переїхав на материкову частину України.

Різу Омерова засудили на 13 років тюрми у сфабрикованій справі про тероризм. Його батько і друг також потрапили за ґрати. Дружина Севіль залишилася з чотирма малими дітьми. Діти важко переживають розлуку, розповідає новинам "Сьогодні" дружина політв'язня.

Севіль Омерова розповідає:

"Ахмад – він третя дитина, почав плакати, я спочатку подумала, що діти між собою сваряться. Я запитала – Ахматику, що сталося. Він мені каже, що хоче до батька. Він часто збирає сумки, іграшки і каже, я поїду тату привезу".

Севіль бачила чоловіка лише на суді. За два роки, що тривало слідство – жодного побачення в СІЗО. Звинувачення у намаганні захопити владу слідчі побудували на аудіозаписах, де чоловіки обговорювали релігійні теми і ставлення кримських татар до Росії.

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Севіль розповідає, що їй і дітям не вдавалося поспілкуватися з Різою, доторкнуться до нього, тож діти його бачили лише один раз на судовому процесі.

Різу Омерова, його батька та друга також звинуватили в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена. Через релігійні та політичні погляди у в'язницях окупованого півострова та Росії перебувають майже сто кримчан. Їхні права окупанти порушують як під час обшуків у будинках, так і у тюрмах.

Аналітик "КримSOS" Євген Ярошенко розповідає:

"Практично кожного при затриманні катували для того, щоб вибити зізнання. Інша практика – неналежні умови утримання: дуже тісне приміщення, антисанітарія, холод, вологість. Непридатна їжа, ненадання медичної допомогу".

Через катування пройшов колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов. Три роки тому до його будинку в Криму вдерлися ФСБшники, підкинули патрони, били на очах батьків. Одразу натягнули кайданки на руки і кинули на підлогу. Знущалися з нього і у слідчому відділку.

"Ламали пальці, били по нирках і просто стрибали по спині, щоб я підписав все те, що вони вимагають. Вони дали мені папір формату А4, на якому були прізвища моїх співвітчизників кримських татар, яких я не знав. Після того як я відмовився, мене продовжили катувати", – розповідає Ісмаїл Рамазанов.

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Його катували за проукраїнську позицію. Ісмаїл відверто критикував окупаційну владу Криму, підтримував родини політв'язнів. Його протримали в СІЗО пів року і випустили через брак доказів, але за однієї умови – покинути півострів.

"Викликали в прокуратуру, там відбулася розмова з так званою помічницею – вона сказала, що моя активність не подобається і у мене є можливість виїхати. Через тиждень – виїхав", – продовжує Рамазанов.

За роки окупації півострову правозахисники зібрали інформацію про катування та переслідування щонайменше 140 кримчан. Ці матеріали можуть використовуватися у міжнародних судах Україною проти Росії.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, окупанти не пустили сім'ї засуджених кримських татар на суд у Ростов-на-Дону, хоча ті чекали 9 годин біля Керченського мосту.

Також писалося, що у МЗС України засудили вирок, винесений Південним окружним військовим судом у Ростові-на-Дону у "справі Хізб ут-Тахрір".

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