Русский
$ 28
33,64
  1. Політика

Окупанти виживають кримських татар із півострова: утискають, кидають за ґрати, катують

4 лютого, 00:13

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Близько сотні людей опинилися за ґратами на півострові та в Росії

Айдер Джаппаров, Різа Омеров і Енвер Омеров / Фото: crimean-solidarity.org

Айдер Джаппаров, Різа Омеров і Енвер Омеров / Фото: crimean-solidarity.org

На кримських татар тиснуть, піддають тортурам через релігію та політичні погляди. Це – результати дослідження правозахисної організації "КримSOS". Загалом Росія переслідує щонайменше 140 кримчан, майже сто людей – за ґратами на окупованому півострові та в Росії.

Реклама

Журналістка "Сьогодні" Ельвіна Сеітбуллаєва ексклюзивно поспілкувалася з родинами політв'язнів, які живуть у Криму, та з тими, хто вимушено переїхав на материкову частину України.

Різу Омерова засудили на 13 років тюрми у сфабрикованій справі про тероризм. Його батько і друг також потрапили за ґрати. Дружина Севіль залишилася з чотирма малими дітьми. Діти важко переживають розлуку, розповідає новинам "Сьогодні" дружина політв'язня.

Севіль Омерова розповідає:

"Ахмад – він третя дитина, почав плакати, я спочатку подумала, що діти між собою сваряться. Я запитала – Ахматику, що сталося. Він мені каже, що хоче до батька. Він часто збирає сумки, іграшки і каже, я поїду тату привезу".

Севіль бачила чоловіка лише на суді. За два роки, що тривало слідство – жодного побачення в СІЗО. Звинувачення у намаганні захопити владу слідчі побудували на аудіозаписах, де чоловіки обговорювали релігійні теми і ставлення кримських татар до Росії.

Реклама

Читайте також: На Керченському мосту утримували близько 200 кримських татар

Севіль розповідає, що їй і дітям не вдавалося поспілкуватися з Різою, доторкнуться до нього, тож діти його бачили лише один раз на судовому процесі.

Різу Омерова, його батька та друга також звинуватили в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії заборонена. Через релігійні та політичні погляди у в'язницях окупованого півострова та Росії перебувають майже сто кримчан. Їхні права окупанти порушують як під час обшуків у будинках, так і у тюрмах.

Аналітик "КримSOS" Євген Ярошенко розповідає:

"Практично кожного при затриманні катували для того, щоб вибити зізнання. Інша практика – неналежні умови утримання: дуже тісне приміщення, антисанітарія, холод, вологість. Непридатна їжа, ненадання медичної допомогу".

Через катування пройшов колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов. Три роки тому до його будинку в Криму вдерлися ФСБшники, підкинули патрони, били на очах батьків. Одразу натягнули кайданки на руки і кинули на підлогу. Знущалися з нього і у слідчому відділку.

"Ламали пальці, били по нирках і просто стрибали по спині, щоб я підписав все те, що вони вимагають. Вони дали мені папір формату А4, на якому були прізвища моїх співвітчизників кримських татар, яких я не знав. Після того як я відмовився, мене продовжили катувати", – розповідає Ісмаїл Рамазанов.

Реклама

Його катували за проукраїнську позицію. Ісмаїл відверто критикував окупаційну владу Криму, підтримував родини політв'язнів. Його протримали в СІЗО пів року і випустили через брак доказів, але за однієї умови – покинути півострів.

"Викликали в прокуратуру, там відбулася розмова з так званою помічницею – вона сказала, що моя активність не подобається і у мене є можливість виїхати. Через тиждень – виїхав", – продовжує Рамазанов.

За роки окупації півострову правозахисники зібрали інформацію про катування та переслідування щонайменше 140 кримчан. Ці матеріали можуть використовуватися у міжнародних судах Україною проти Росії.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, окупанти не пустили сім'ї засуджених кримських татар на суд у Ростов-на-Дону, хоча ті чекали 9 годин біля Керченського мосту.

Також писалося, що у МЗС України засудили вирок, винесений Південним окружним військовим судом у Ростові-на-Дону у "справі Хізб ут-Тахрір".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

тортури політв'язні кримські татари Хізб ут-Тахрір

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Разумков пояснив, чому не голосував за відключення телеканалів
Разумков пояснив, чому не голосував за відключення телеканалівПолітика
Фракція
Фракція "Слуга народу" блокувала трибуну в РадіПолітика
"Це важке рішення": Зеленський вперше відреагував на блокування каналівПолітика
Рада ухвалила новий земельний закон: покупець отримає ділянку
Рада ухвалила новий земельний закон: покупець отримає ділянку "причепом" до будинкуНерухомість
В Україні заборонили мовлення трьох новинних каналів. Що сталося
В Україні заборонили мовлення трьох новинних каналів. Що сталосяПолітика
Кулеба закликав примусити Росію поважати права людини
Кулеба закликав примусити Росію поважати права людиниПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти