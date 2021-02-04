Оккупанты выживают крымских татар с полуострова: притесняют, бросают за решетку, пытают

Около сотни людей оказались за решеткой на полуострове и в России

Айдер Джаппаров, Риза Омеров и Энвер Омеров / Фото: crimean-solidarity.org

На крымских татар давят, подвергают пыткам из-за религии и политических взглядов. Это – результаты исследования правозащитной организации "КрымSOS". В целом Россия преследует не менее 140 крымчан, почти сто человек – за решеткой на оккупированном полуострове и в России.

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Журналистка "Сегодня" Эльвина Сеитбуллаева эксклюзивно пообщалась с семьями политзаключенных, живущих в Крыму, и с теми, кто вынужденно переехал на материковую часть Украины.

Ризу Омерова приговорили к 13 годам тюрьмы по сфабрикованному делу о терроризме. Его отец и друг также попали за решетку. Жена Севиль осталась с четырьмя детьми. Дети тяжело переживают разлуку, рассказывает новостям "Сегодня" жена политзаключенного.

Севиль Омерова рассказывает:

"Ахмад – он третий ребенок, начал плакать, я сначала подумала, что дети между собой ругаются. Я спросила – Ахматик, что случилось. Он мне говорит, что хочет к отцу. Он часто собирает сумки, игрушки и говорит, я поеду папе привезу".

Севиль видела мужа только на суде. За два года, которые продолжалось следствие – ни одного свидания в СИЗО. Обвинения в попытке захватить власть следователи построили на аудиозаписях, где мужчины обсуждали религиозные темы и отношение крымских татар к России.

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Севиль рассказывает, что ей и детям не удавалось пообщаться с Ризой, прикоснутся к нему, поэтому ребята его видели только один раз на судебном процессе.

Ризу Омерова, его отца и друга также обвинили в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России запрещена. Из-за религиозных и политических взглядов в тюрьмах оккупированного полуострова и России находятся около ста крымчан. Их права оккупанты нарушают как во время обысков в домах, так и в тюрьмах.

Аналитик "КрымSOS" Евгений Ярошенко говорит:

"Практически каждого при задержании пытали, чтобы выбить признание. Другая практика – ненадлежащие условия содержания: очень тесное помещение, антисанитария, холод, влажность. Негодная пища, неоказание медицинской помощи".

Через пытки прошел бывший политзаключенный Исмаил Рамазанов. Три года назад в его дом в Крыму ворвались ФСБшники, подбросили патроны, били на глазах родителей. Сразу натянули наручники на руки и бросили на пол. Издевались над ним и в следственном участке.

"Ломали пальцы, били по почкам и просто прыгали по спине, чтобы я подписал все, что они требуют. Они дали мне бумагу формата А4, на которой были фамилии моих соотечественников, крымских татар, которых я не знал. После того как я отказался, меня продолжили пытать", – рассказывает Исмаил Рамазанов.

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Его пытали за проукраинскую позицию. Исмаил откровенно критиковал оккупационные власти Крыма, поддерживал семьи политзаключенных. Его продержали в СИЗО полгода и выпустили за недостаточностью улик, но при одном условии – покинуть полуостров.

"Вызвали в прокуратуру, там состоялся разговор с так называемой помощницей – она сказала, что моя активность не нравится и у меня есть возможность уехать. Через неделю – выехал", – продолжает Рамазанов.

За годы оккупации полуострова правозащитники собрали информацию о пытках и преследования по меньшей мере 140 крымчан. Эти материалы могут использоваться в международных судах Украины против России.

Видео: Сегодня

Напомним, оккупанты не пустили семьи осужденных крымских татар на суд в Ростов-на-Дону, хотя те ждали 9 часов возле Керченского моста.

Также писалось, что в МИД Украины осудили приговор, вынесенный Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону по "делу Хизб ут-Тахрир".

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