Потрібно вакцинувати більшість українців – Зеленський визначив строк

Вакцинація в Україні йде дуже повільно, через що президент Володимир Зеленський поставив завдання – більшість українців мають отримати щеплення до Дня Незалежності, 24 серпня.
Про це він сказав на селекторній нараді, передає ОПУ.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив президенту, що на сьогодні в Україні вакциновано майже 760 тис. людей. За його словами, нині є можливість на добу робити щеплення 80-100 тисячам українців.
Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів Зеленському, що система охорони здоров'я дає змогу вакцинувати і 400-500 тисяч осіб на добу за наявності вакцини, а темпи вакцинації планують нарощувати.
Глава держави поставив завдання – до кінця літа вакцинувати більшість українців.
"До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією", – сказав Зеленський.
Як повідомляли новини "Сьогодні", ще на початку березня Денис Шмигаль говорив, що в Україні планується вакцинувати 22 мільйони осіб.
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