Потрібно вакцинувати більшість українців – Зеленський визначив строк

В уряді кажуть, що можуть робити сотні тисяч щеплень на добу, але фактично виходить кілька тисяч – президент поставив нове завдання

Вакцинація в Україні йде дуже повільно, через що президент Володимир Зеленський поставив завдання – більшість українців мають отримати щеплення до Дня Незалежності, 24 серпня.

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Про це він сказав на селекторній нараді, передає ОПУ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив президенту, що на сьогодні в Україні вакциновано майже 760 тис. людей. За його словами, нині є можливість на добу робити щеплення 80-100 тисячам українців.

Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов доповів Зеленському, що система охорони здоров'я дає змогу вакцинувати і 400-500 тисяч осіб на добу за наявності вакцини, а темпи вакцинації планують нарощувати.

Глава держави поставив завдання – до кінця літа вакцинувати більшість українців.

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"До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", ще на початку березня Денис Шмигаль говорив, що в Україні планується вакцинувати 22 мільйони осіб.

Відео: Сьогодні

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