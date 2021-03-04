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Шмигаль розповів, скільки всього українців хочуть вакцинувати від COVID-19

4 березня, 12:26

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В кінці березня Україна отримає ще понад два мільйони доз вакцини

В Україні протягом 2021-2022 років планується вакцинувати понад 20 мільйонів людей. Про це заявив на пресконференції за підсумками року роботи Кабінету міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У цьому році і наступному в рамках національного плану вакцинації ми бачимо можливість вакцинувати 20-22 мільйони осіб. Це 2021-22 роки. Цього року очікуємо близько 10 мільйонів людей, які вакцинуються в Україні", – сказав Шмигаль.

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До кінця березня очікується поставка 117 тисяч доз вакцини Pfizer, плюс ще 500 тисяч і 1,5 млн доз (різні контракти) AstraZeneca.

"Всього за перший-другий квартал, згідно з підписаними контрактами, очікуємо більш ніж 9 млн доз вакцини. Це двухдозові вакцини, тобто 4,5 млн осіб зможуть вакцинуватися", – додав прем'єр.

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні від коронавірусу вакцинували майже 10 тисяч людей. Почалася вакцинальна кампанія з 26 лютого.

У свою чергу президент Володимир Зеленський назвав головну проблему вакцинації в Україні. На цей момент люди сумніваються, чи варто робити щеплення.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація вакцина коронавірус Денис Шмигаль COVID-19

Джерело: Сьогодні

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