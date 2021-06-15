Микола Кулеба пішов у відставку

Микола Кулеба. Фото: facebook.com/nikolai.kuleba.5
Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба йде у відставку, але має намір і надалі працювати у сфері захисту дітей.
Про це він повідомив у Facebook.
"Друзі, я завершую свою роботу на посаді уповноваженого президента України з прав дитини. Дякую президенту за довіру. Вірю, що напрямок захисту прав дітей буде пріоритетом державної політики в Україні", – зазначив Кулеба.
Він не уточнив, з якої причини вирішив піти у відставку, тільки зазначив, що продовжить роботу у сфері захисту дітей та пообіцяв і надалі "працювати заради них".
Зазначимо, Микола Кулеба обіймав посаду уповноваженого президента України з прав дітей з 17 грудня 2014 року по 19 травня 2019-го, а потім був перепризначений на посаду президентом Володимиром Зеленським з 1 червня 2019 року.
Нагадаємо, в грудні 2019 року дитячий омбудсмен Микола Кулеба потрапив у резонансну ДТП між Чабанами і Гатним, у якій серйозно постраждали сам Кулеба, два його сини і водій іншого транспортного засобу. Причому порушив правила дорожнього руху саме омбудсмен.
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