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Николай Кулеба ушел в отставку

15 июня 2021 22:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Детский омбудсмен говорит, что не уйдет из сферы защиты детей, а намерен и в дальнейшем работать ради них

Николай Кулеба. Фото: facebook.com/nikolai.kuleba.5

Николай Кулеба. Фото: facebook.com/nikolai.kuleba.5

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба уходит в отставку, но намерен и в дальнейшем работать в сфере защиты детей.

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Об этом он сообщил в Facebook.

"Друзья, я завершаю свою работу в должности уполномоченного Президента Украины по правам ребенка. Спасибо Президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине", - отметил Кулеба.

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Он не уточнил, по какой причине решил уйти в отставку, только отметил, что продолжит работу в сфере защиты детей и пообещал и в дальнейшем "работать ради них".

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