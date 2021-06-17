Русский
$ 27,03
32,77
  1. Влада

Нуланд про підсумки зустрічі Байдена з Путіним: Жодних домовленостей про Україну без України

17 червня 2021 20:51

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Заступник голови Держдепу і Дмитро Кулеба також обговорили підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського в Вашингтон

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд під час телефонної розмови докладно поінформувала голову МЗС України Дмитра Кулебу про зміст і результати переговорів американського і російського президентів у Женеві 16 червня.

Реклама

Про це повідомила пресслужба МЗС.

За словами Нуланд, президент США Джо Байден під час зустрічі чітко і твердо заявив главі Кремля про міцну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України, яка залишиться непорушною.

"Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу "Жодних домовленостей про Україну без України" на переговорах з Росією і будь-якими іншими країнами", – також повідомили в МЗС.

Не пропусти!
Нідерланди – Австрія: онлайн-трансляція матчу суперників України на Євро-2020
Депай vs Алаба, Нідерланди vs Австрія

Крім того, заступник голови Держдепу і Дмитро Кулеба обговорили підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, зійшовшись при цьому на обопільній налаштованості зробити його максимально змістовним і результативним.

Реклама

Нагадаємо, у середу, 16 червня, у Женеві відбулася перша особиста зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна як глав держав. Як минула зустріч і про що говорили Байден із Путіним, читайте у нашому матеріалі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Є тільки одне побоювання": Зеленський про зустріч Байдена і ПутінаВлада
"Україна вступить в НАТО, але втратить Донбас і Крим?" – в чому полягає план БайденаВлада
Рада може провести термінове засідання: у
Рада може провести термінове засідання: у "Слузі народу" назвали єдине питанняВлада
Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Кулеби
Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість КулебиВлада
Зеленський дорікнув Путіну: Ніколи не чув, щоб президент РФ говорив українською
Зеленський дорікнув Путіну: Ніколи не чув, щоб президент РФ говорив українськоюВлада
Путін і Байден зустрілися у Женеві – перші кадри
Путін і Байден зустрілися у Женеві – перші кадриВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти