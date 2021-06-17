Нуланд про підсумки зустрічі Байдена з Путіним: Жодних домовленостей про Україну без України

Заступник голови Держдепу і Дмитро Кулеба також обговорили підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського в Вашингтон

Заступник держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд під час телефонної розмови докладно поінформувала голову МЗС України Дмитра Кулебу про зміст і результати переговорів американського і російського президентів у Женеві 16 червня.

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Про це повідомила пресслужба МЗС.

За словами Нуланд, президент США Джо Байден під час зустрічі чітко і твердо заявив главі Кремля про міцну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України, яка залишиться непорушною.

"Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу "Жодних домовленостей про Україну без України" на переговорах з Росією і будь-якими іншими країнами", – також повідомили в МЗС.

Крім того, заступник голови Держдепу і Дмитро Кулеба обговорили підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, зійшовшись при цьому на обопільній налаштованості зробити його максимально змістовним і результативним.

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Нагадаємо, у середу, 16 червня, у Женеві відбулася перша особиста зустріч президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна як глав держав. Як минула зустріч і про що говорили Байден із Путіним, читайте у нашому матеріалі.