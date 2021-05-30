Незалежність і свобода завжди потребують захисту і боротьби за них – Яценюк

Прем’єр-міністр 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк наголошує, що Україна мусить продовжувати боротьбу за свою свободу і незалежність, адже має сусіда, що зазіхає на них.

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"Начебто слова "незалежність" і "свобода" стали буденними. І це добре, що вони стали буденні. Це означає, що ми є незалежні, ми вільні. Але ці слова завжди потребують захисту і боротьби за них. Це та даність, яка дається, але яка дуже швидко забирається. Всі люди народжені рівні і всі люди народжені вільні. Але ми повинні усвідомлювати, що завжди хтось є, хто буде посягати на нашу особисту свободу", - сказав Арсеній Яценюк на спеціальному заході "Обнова-фесту" – "Вільному університеті", що проходить у Чернівцях.

"Завжди є якась держава, яка буде посягати на незалежність нашої України. Ця держава відома. Історія, столітня історія нічого не змінила. І для того щоб ми були вільні і незалежні, ми повинні боротися. Боротися так, як Україна повстала за свою свободу в 2013 і 2014 роках. Вона повстала і вона виборола. І вона бореться до сьогоднішнього дня", - додав лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, Україна святкуватиме 30-річчя незалежності три дні, починаючи з 22 серпня і по 24 число. До Києва з'їдуться багато президентів інших держав, очільники церков та інші високопоставлені гості.