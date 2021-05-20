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День Незалежності буде грандіозним: Зеленський розкрив плани

20 травня, 12:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави проведе низку зустрічей з лідерами інших держав, поки українці святкуватимуть

/ Фото: president.gov.ua

Україна святкуватиме 30-річчя незалежності три дні, починаючи з 22 серпня і по 24 число. До Києва з'їдуться багато президентів інших держав, глави церков та інші високопоставлені гості. Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції.

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22 серпня

Стартує церемонія вшанування видатних українців, будуть нагородження.

23 серпня – День Прапора

У всіх регіонах України піднімуть великі прапори, які назавжди залишаться в обласних центрах.

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Відбудеться перший саміт Кримської платформи щодо деокупації Криму, на якій будуть присутні президенти, прем'єр-міністри багатьох країн, підпишуть важливі документи.

Паралельно відбудеться перший саміт перших леді і джентльменів в рамках Кримської платформи.

Великий концерт видатних українців в Оперному театрі, де будуть присутні лідери країн.

24 серпня – День Незалежності

Відбудеться військовий парад в Києві та Одесі – і на суші, і на морі, і на Дніпрі.

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Пройде великий концерт українських зірок на Олімпійському ввечері.

"Будуть зустрічі з лідерами країн. Це якщо коротко про святкування 30-річчя незалежності", – сказав Зеленський.

Також ми писали, що Зеленський представив символ 30-річчя України.

Всі подробиці в спецтемі Пресконференція Зеленського

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