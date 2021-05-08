Never again, а не 9 травня. Зеленський вшанував жертв Другої світової війни

Президент України пояснив, чому Україна відзначає День пам'яті та примирення і нагадав про те, що світ легко втратити

/ Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Другої світової війни в День пам'яті та примирення, який Україна і світ відзначають 8 травня. Він нагадав, що цей день покликаний нагадувати людям про історію. Зеленський підкреслив, що мир губиться дуже легко.

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"Коли говоримо "ніколи знову", маємо на увазі передусім дуже конкретне "ніколи не забути". Тому й відзначається в багатьох країнах цей День – пам'яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 Травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше ... Вічна пам’ять загиблим у Другій світовій війні! Ніколи знову! Never again!" – написав Зеленський в Telegram.

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Президент підкреслив, що будь-хто, хто виправдовує нацизм, заслуговує лише на засудження. Адже українці воювали проти нацизму разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими.

"Точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому... Щоб ніколи не забути, що мир втрачається надзвичайно легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

І цінуємо життя", – додав президент.

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Нагадаємо, раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко разом з ветеранами Другої світової війни та військовими Збройних сил України поклали квіти на могилу Невідомого солдата в Парку Вічної слави.