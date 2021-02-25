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Немає підстав знову розглядати справу стосовно сина Байдена – Венедіктова

25 лютого, 10:36

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Намагання втягнути нашу країну в конфлікт не вдались, зазначає Генпрокурорка

Жодних планів відновлювати розслідування стосовно Хантера Байдена та компанії, в якій він працював, Burisma Офіс Генпрокурора не має. Про це розповіла очільниця відомства Ірина Венедіктова в інтерв'ю виданню The Independent.

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"Це розглянули прокурори, і вони виконали свою роботу, і зараз я не бачу підстав, щоб розпочинати це знову", – сказала Венедіктова.

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Генпрокурорка радіє, що Україна не вплуталася ще далі в американську політику, хоча попередній президент США Дональд Трамп та його оточення наполягали на продовженні слідства.

"Було дуже добре, що наша країна не була вплутана у вибори США. Слідство розпочалось через деякі звинувачення, передані сюди; але це тепер закінчено. Справа не в нашій кримінальній судовій системі, а в геополітиці. Я не хочу брати участь або коментувати міжнародну політику", – зазначає очільниця Офісу генпрокурора.

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Нині у Штатах проводиться розслідування щодо податкових справ Хантера Байдена, в організації якого звинувачувалась адміністрація Трампа. Однак, українська влада жодних запитів щодо цієї справи не отримувала.

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"Я не маю інформації щодо цього через жоден офіційний канал, тому я не знаю, що буде в майбутньому. Але те, що я можу сказати, це те, що якщо буде якийсь розвиток подій, наша поведінка тепер не буде іншою, ніж це було до виборів у США, коли виникла остання справа", – наголошує Венедіктова.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розслідування діяльності української газової компанії Burisma, до правління якої в 2014 році увійшов син Джо Байдена, стане однією з важливих тем президентських перегонів у Сполучених Штатах.

Крім того, американські ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп намагався тиснути на президента України Володимира Зеленського для поновлення розслідування щодо сина Байдена, щоб очорнити його батька.

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Висновки Сенату США свідчать про те, що немає зв'язку роботи Хантера Байдена у компанії та впливом на українську політкику.

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Burisma Хантер Байден Офіс генпрокурора Ірина Венедиктова
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