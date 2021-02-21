Справи Burisma і ПриватБанку, новий закон для НАБУ. Головні заяви Венедиктової з інтерв'ю Reuters

Генеральний прокурор розповіла про те, як просуваються

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова запевнила, що Україна не переглядатиме результати розслідування у "справі Burisma".

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Про це вона розповіла в інтерв'ю агентству Reuters. Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви генпрокурора.

Українська прокуратура за останні роки вивчила дії компанії Burisma, в раді якої працював син президента США Джо Байдена Хантер.

"Все, що могла зробити прокуратура, вона зробила", – заявила Венедиктова і зазначила, що не бачить "необхідності повертатися до цих справ".

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Влада США не зверталася до Офісу генпрокурора відтоді, як Джо Байден прийшов до влади.

Венедиктова висловила надію, що судові справи, пов'язані з ПриватБанком, будуть завершені до кінця року.

Незалежність НАБУ не була підірвана після того, як уряд розробив новий закон про статус НАБУ. За словами Венедиктової, НАБУ зараз "є незалежним органом і в майбутньому буде незалежним".

Як повідомлялося, Конституційний суд визнав невідповідними Конституції окремі положення закону про НАБУ щодо наділення президента України повноваженнями створювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора, призначати трьох людей до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади голови відомства, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ.

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Нагадаємо, днями Ірина Венедиктова також відзвітувала у Верховній Раді перед депутатами. Зокрема, Венедиктова розповіла про "справи Майдану". Подробиці – в сюжеті "Сьогодні":

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