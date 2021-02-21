Русский
$ 27,85
33,65
  1. Політика

Справи Burisma і ПриватБанку, новий закон для НАБУ. Головні заяви Венедиктової з інтерв'ю Reuters

21 лютого, 13:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Генеральний прокурор розповіла про те, як просуваються

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова запевнила, що Україна не переглядатиме результати розслідування у "справі Burisma".

Реклама

Про це вона розповіла в інтерв'ю агентству Reuters. Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви генпрокурора.

  • Українська прокуратура за останні роки вивчила дії компанії Burisma, в раді якої працював син президента США Джо Байдена Хантер.

"Все, що могла зробити прокуратура, вона зробила", – заявила Венедиктова і зазначила, що не бачить "необхідності повертатися до цих справ".

Читайте також: "Українські зв'язки": республіканці хочуть ініціювати імпічмент Байдена

В тренді
День пам'яті Героїв Небесної Сотні: як Україна вшановує загиблих на Майдані (фото і відео)
  • Влада США не зверталася до Офісу генпрокурора відтоді, як Джо Байден прийшов до влади.
  • Венедиктова висловила надію, що судові справи, пов'язані з ПриватБанком, будуть завершені до кінця року.
  • Незалежність НАБУ не була підірвана після того, як уряд розробив новий закон про статус НАБУ. За словами Венедиктової, НАБУ зараз "є незалежним органом і в майбутньому буде незалежним".

Як повідомлялося, Конституційний суд визнав невідповідними Конституції окремі положення закону про НАБУ щодо наділення президента України повноваженнями створювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора, призначати трьох людей до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади голови відомства, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ.

Реклама

Нагадаємо, днями Ірина Венедиктова також відзвітувала у Верховній Раді перед депутатами. Зокрема, Венедиктова розповіла про "справи Майдану". Подробиці – в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

інтерв'ю прокуратура генпрокурор НАБУ Burisma Ірина Венедиктова
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Порошенко закликав закрити телеканал
Порошенко закликав закрити телеканал "НАШ"Влада
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний список
Україна ввела санкції проти Медведчука і його дружини: повний списокВлада
Син депутата від
Син депутата від "Слуги народу" ганяв по Києву на швидкості 140 км/год. (відео)Влада
У Путіна відреагували на санкції проти Медведчука тривожною заявою щодо Донбасу
У Путіна відреагували на санкції проти Медведчука тривожною заявою щодо ДонбасуРосія
Зеленський провів екстрене засідання РНБО: про що йшлося
Зеленський провів екстрене засідання РНБО: про що йшлосяВлада
Оксана Марченко оголосила про помсту за санкції та пішла в політику
Оксана Марченко оголосила про помсту за санкції та пішла в політикуВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти