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Невідомі скоїли замах на заступника голови АРМА: Павленко поранений

4 червня, 22:09

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Зараз чиновник перебуває в лікарні, його стан стабільний, загрози життю нема

Володимир Павленко / Фото АРМА

Володимир Павленко / Фото АРМА

Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) повідомило, що вранці 2 червня біля власного будинку було скоєно напад на заступника глави АРМА Володимира Павленка.

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Про це повідомляє пресслужба агентства.

За інформацією правоохоронних органів, невстановлені особи здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї, в результаті чого Павленко отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Зараз чиновник перебуває в лікарні, його стан стабільний, загрози життю немає.

В агентстві сподіваються на максимально швидку і дієву реакцію правоохоронних органів щодо встановлення, затримання і покарання зловмисників.

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Невідомі скоїли замах на заступника голови АРМА: Павленко поранений
Володимир Павленко / Фото АРМА

Нагадаємо, правоохоронці розслідують факти авладенія коштами в особливо великих розмірах співробітниками АРМА. За даними слідства, учасники організованої групи, до складу якої входили працівники АРМА і адвокати, протягом листопада-грудня 2020 року заволоділи 500 тис. доларів.

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Також нагадаємо, що в січні-2020 слідчий суддя арештував 247 млн ​​грн ліквідованого "Всеукраїнського банку розвитку", який належав синові екс-президента Віктора Януковича Олександру. Ці гроші було вирішено передати в управління АРМА.

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