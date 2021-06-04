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Неизвестные совершили покушение на замглавы АРМА: Павленко ранен

4 июня, 22:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет

Владимир Павленко / Фото АРМА

Владимир Павленко / Фото АРМА

Национальное агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) сообщило, что утром 2 июня у собственного дома было совершено нападение на заместителя главы АРМА Владимира Павленко.

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Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести. Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В агентстве надеются на максимально скорую и действенную реакцию правоохранительных органов по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников.

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Напомним, правоохранители расследуют факты завладения денежными средствами в особо крупных размерах сотрудниками АРМА. По данным следствия, участники организованной группы, в состав которой входили работники АРМА и адвокаты, в течение ноября-декабря 2020 года завладели 500 тыс. долларов.

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Также напомним, что в январе-2020 следственный судья арестовал 247 млн ​​грн ликвидированного "Всеукраинского банка развития", который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру. Эти деньги было решено передать в управление АРМА.

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