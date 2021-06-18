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Не тільки Путін: Саакашвілі назвав одну з головних проблем України

18 червня 2021 16:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Саакашвілі розповів, на чому Україна щорічно втрачає 37 мільярдів доларів, які могли б істотно підсилити армію

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що однією з головних проблем в Україні є бюрократія, на якій країна щорічно втрачає майже 40 мільярдів доларів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, саме на корупцію в Україні Захід завжди звертає увагу насамперед.

"Путін – дуже велика проблема для України, але не менша – це українська бюрократія, яка заважає країні розвиватися та просто тягне її вниз. Українська бюрократія щорічно краде у країни 37 млрд долл. За ці гроші можна було б повністю переозброїти українську армію та посилити власні позиції на Донбасі заразом! І саме ця проблема – корупції – те, на що в першу чергу звертає увагу Захід, і те, з чим, на жаль, зараз асоціюється Україна у світі. Ось це є одна з найголовніших проблем в Україні, яку ми перш за все повинні вирішити", – сказав Саакашвілі.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Саакашвілі викупався в Азовському морі і озвучив грандіозні плани щодо Маріуполя. Головний реформатор країни розповів, що за два роки зробить з прифронтовим містом.

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