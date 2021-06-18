Українська
$ 27,17
32,44
  1. Новости политики

Не только Путин: Саакашвили назвал одну из главных проблем Украины

18 июня 2021 16:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Саакашвили рассказал, на чем Украина ежегодно теряет 37 миллиардов долларов, которые могли бы существенно усилить армию

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявил, что одной из главных проблем в Украине является бюрократия, на которой страна в год теряет почти 40 миллиардов долларов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Реклама

По его словам, именно на коррупцию в Украине Запад всегда обращает внимание в первую очередь.

"Путин – очень большая проблема для Украины, но не менее – это украинская бюрократия, которая мешает стране развиваться и просто тянет ее вниз. Украинская бюрократия ежегодно крадет у страны 37 млрд долл. За эти деньги можно было бы полностью перевооружить украинскую армию и усилить свои позиции на Донбассе заодно. И именно эта проблема – коррупции – то, на что в первую очередь обращает внимание Запад, и то, с чем, к сожалению, сейчас ассоциируется Украина в мире. Это одна из главных проблем в Украине, которую мы должны решить в первую очередь", – сказал Саакашвили.

Не пропусти!
Англия – Шотландия: онлайн-трансляция самого старого дерби на Евро-2020
Сборная Англии против Шотландии

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Саакашвили искупался в Азовском море и озвучил грандиозные планы по Мариуполю. Главный реформатор страны рассказал, что за два года сделает с прифронтовым городом.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Украина вступит в НАТО, но потеряет Донбасс и Крым?" – в чем заключается план БайденаВласть
Зеленский повышает зарплату медикам: сколько будут получать врачи
Зеленский повышает зарплату медикам: сколько будут получать врачиВласть
Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснение
Франция против вступления Украины в НАТО: у Макрона дали объяснениеЕвросоюз
После встречи Путина с Байденом Россия повторит судьбу СССР – Яценюк
После встречи Путина с Байденом Россия повторит судьбу СССР – ЯценюкВласть
Не только Путин: Саакашвили назвал одну из главных проблем Украины
Не только Путин: Саакашвили назвал одну из главных проблем УкраиныВласть
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на Донбассе
В Госдепе назвали условие присоединения США к урегулированию на ДонбассеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять