"Не наступ на свободу слова": Зеленський обговорив із послами G7 і ЄС блокування каналів

Рішення заблокувати мовлення трьох українських телеканалів було обґрунтовано захистом національної безпеки України.

Реклама

Про це на зустрічі з послами країн "Великої сімки" та Європейського союзу 3 лютого заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це рішення не є емоційним, воно визрівало і готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів. Це у жодному разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки", – сказав європейським дипломатам Зеленський.

Читайте також: В Україні заборонили мовлення трьох новинних каналів. Що сталося

Він зазначив, що санкції проти ЗМІ – це "завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної". Однак вчорашнє рішення стало результатом боротьби СБУ з небезпекою російської агресії в інформпросторі.

Реклама

Крім того, президент наголосив на тому, що канали "112", ZIK і NewsOne довгий час брали участь у компанії з дезінформації та підриву реформ, європейського і євроатлантичного курсу України, а також просували гібридний вплив Росії.

В тренді Блокування каналів: США зробили важливу заяву

Незважаючи на це, Зеленський запевнив послів у тому, що свободі слова в нашій країні нічого не загрожує.

"В Україні чи не найбільша в регіоні концентрація вільних мовників і медіа" , – підкреслив президент.

Він запевняє, що українська влада буде діяти виключно за законом.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вже подякував РНБО, СБУ та представникам громадянського суспільства за підтримку рішення про блокування телеканалів.

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама