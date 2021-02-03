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"Не наступ на свободу слова": Зеленський обговорив із послами G7 і ЄС блокування каналів

3 лютого, 21:57

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Однією з тем зустрічі президента із західними дипломатами стала ситуація навколо санкцій

Рішення заблокувати мовлення трьох українських телеканалів було обґрунтовано захистом національної безпеки України.

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Про це на зустрічі з послами країн "Великої сімки" та Європейського союзу 3 лютого заявив президент України Володимир Зеленський.

"Це рішення не є емоційним, воно визрівало і готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів. Це у жодному разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки", – сказав європейським дипломатам Зеленський.

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Він зазначив, що санкції проти ЗМІ – це "завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної". Однак вчорашнє рішення стало результатом боротьби СБУ з небезпекою російської агресії в інформпросторі.

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Крім того, президент наголосив на тому, що канали "112", ZIK і NewsOne довгий час брали участь у компанії з дезінформації та підриву реформ, європейського і євроатлантичного курсу України, а також просували гібридний вплив Росії.

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Незважаючи на це, Зеленський запевнив послів у тому, що свободі слова в нашій країні нічого не загрожує.

"В Україні чи не найбільша в регіоні концентрація вільних мовників і медіа" , – підкреслив президент.

Він запевняє, що українська влада буде діяти виключно за законом.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський вже подякував РНБО, СБУ та представникам громадянського суспільства за підтримку рішення про блокування телеканалів.

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телеканали санкції Володимир Зеленський блокування велика сімка G7 канали

Джерело: Сьогодні

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