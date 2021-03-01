"Не буду покривати негідників": Кулеба терміново відкликав до Києва двох дипломатів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкликав з-за кордону двох дипломатів, яких запідозрено у корупції. Про це він повідомив у Facebook.

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За його словами, мова йде про двох співробітників посольства України в Польщі. Їх спіймали на гарячому на кордоні пыд час спроби вивезти на службовому авто з України в Польщу велику кількість валюти, золота і контрабандних сигарет

"Випадок для МЗС кричущий. Переконаний, важливо виносити такі випадки назовні, робити їх публічними. Треба зламати ганебний підхід "не виносити сміття з хати". Його якраз треба виносити. Інакше будемо жити у смітті", – заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що обидва співробітники відкликані до Києва – їх робота у посольстві завершилася. Проти них починається дисциплінарне розслідування і за його результатами буде прийнято рішення.

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"Корупція є всюди, де є люди. Різниця лише в тому, терплять її чи ні. У МЗС — ні. Я ніколи не покриватиму негідників, які думають, що можуть використати дипломатичний статус не для служіння державі та людям, а для особистого незаконного збагачення", – резюмував глава МЗС України.

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Також днями ми писали про курйозний випадок з російськими дипломатами, які поверталися у РФ з КНДР пішки по рейках.

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