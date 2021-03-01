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"Не буду покрывать негодяев": Кулеба срочно отозвал в Киев двух дипломатов

1 марта, 09:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сотрудники украинского посольства в Польше погорели на золоте, валюте и контрабанде

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отозвал из-за границы двух дипломатов, которые заподозрены в коррупции. Об этом он сообщил в Facebook.

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По его словам, речь идет о двух сотрудниках посольства Украины в Польше. Их поймали на горячем на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет

"Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре", – заявил Кулеба.

Министр отметил, что оба сотрудника отозваны в Киев – их работа в посольстве завершилась. Против них начинается дисциплинарное расследование и по его результатам будет принято решение.

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"Коррупция есть повсюду, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИД – нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения", – резюмировал глава МИД Украины.

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Также на днях мы писали о курьезном случае с российскими дипломатами, которые возвращались в РФ из КНДР пешком по рельсам.

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Польша коррупция дипломаты Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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