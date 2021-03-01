"Не буду покрывать негодяев": Кулеба срочно отозвал в Киев двух дипломатов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отозвал из-за границы двух дипломатов, которые заподозрены в коррупции. Об этом он сообщил в Facebook.

Реклама

По его словам, речь идет о двух сотрудниках посольства Украины в Польше. Их поймали на горячем на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет

"Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре", – заявил Кулеба.

Министр отметил, что оба сотрудника отозваны в Киев – их работа в посольстве завершилась. Против них начинается дисциплинарное расследование и по его результатам будет принято решение.

В тренде Разумков мало что знает о вакцине Covishield: услышал о ней несколько дней назад

"Коррупция есть повсюду, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИД – нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения", – резюмировал глава МИД Украины.

Реклама

Также на днях мы писали о курьезном случае с российскими дипломатами, которые возвращались в РФ из КНДР пешком по рельсам.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама