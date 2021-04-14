НАТО продовжить допомагати Україні – заява Блінкена і Столтенберга

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагають від Росії припинити стягування військ і заявили, що Альянс і надалі надаватиме допомогу Україні. Про це йдеться в їх спільній заяві за підсумками зустрічі в Брюсселі, яка розміщена на сайті Держдепу.
Генсек НАТО і держсекретар обговорили колективне майбутнє Альянсу в Афганістані, зазначивши, що якщо США вийдуть звідти, то і інші сили НАТО теж.
Також вони підняли головне питання – агресію Росії проти України.
"Обговорили термінову необхідність того, щоб Росія припинила агресивне нарощування військової потужності уздовж кордонів України і в окупованому Криму. Держсекретар і генеральний секретар погодилися, що НАТО необхідно продовжувати надавати підтримку Україні", – йдеться в заяві.
Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 квітня Столтенберг також зустрічався з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Вони озвучили ряд важливих меседжів, зокрема щодо військової агресії Росії, вступу України в Альянс, а також ескалації конфлікту на Донбасі.
Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповідав, які війська Росія перекинула до кордонів України. За його словами, це реакція на навчання НАТО.
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