НАТО продовжить допомагати Україні – заява Блінкена і Столтенберга

Америка разом з союзниками по НАТО пообіцяла, що не кинуть Україну в протистоянні з Росією

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вимагають від Росії припинити стягування військ і заявили, що Альянс і надалі надаватиме допомогу Україні. Про це йдеться в їх спільній заяві за підсумками зустрічі в Брюсселі, яка розміщена на сайті Держдепу.

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Генсек НАТО і держсекретар обговорили колективне майбутнє Альянсу в Афганістані, зазначивши, що якщо США вийдуть звідти, то і інші сили НАТО теж.

Також вони підняли головне питання – агресію Росії проти України.

"Обговорили термінову необхідність того, щоб Росія припинила агресивне нарощування військової потужності уздовж кордонів України і в окупованому Криму. Держсекретар і генеральний секретар погодилися, що НАТО необхідно продовжувати надавати підтримку Україні", – йдеться в заяві.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 квітня Столтенберг також зустрічався з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Вони озвучили ряд важливих меседжів, зокрема щодо військової агресії Росії, вступу України в Альянс, а також ескалації конфлікту на Донбасі.

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Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповідав, які війська Росія перекинула до кордонів України. За його словами, це реакція на навчання НАТО.

Відео: Сьогодні

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