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Нардеп Яценко нахабно проігнорував гімн України (відео)

24 травня, 17:40

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Яценко більше любить кнопкодавство, ніж гімн України – в Уманській міськраді встали всі, крім нардепа

Антон Яценко в Уманській міськраді. Скріншот

Антон Яценко в Уманській міськраді. Скріншот

Народний депутат Антон Яценко в Уманській міській раді демонстративно проігнорував гімн України і не встав, коли всі були на ногах і співали. Про це написав у Facebook активіст Сергій Стерненко.

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"Нещодавно він приєднався до фракції "Батьківщина" у ВР", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як всі присутні не просто встали, а й співали гімн, а нардеп навіть не спромігся встати. Один з чоловіків підійшов до нього і, ймовірно, зажадав пояснень або попросив встати, на що Яценко лише відповів здивованим поглядом і продовжив дивитися в телефон.

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Нардеп Антон Яценко. Фото: facebook.com/antonyatsenko200

Нагадаємо, що Яценко особливо відомий, як чи не головний "кнопкодав" парламенту. У 2017 році він навіть пішов на рекорд – проголосував відразу за шістьох. Крім своїх соратників, він навіть натиснув кнопку депутата з іншої фракції.

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У тому ж році журналісти дізналися, що нардеп Яценко переписав на тестя палац і нерухомість на 10 мільйонів доларів.

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