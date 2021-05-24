Нардеп Яценко нагло проигнорировал гимн Украины (видео)

Яценко больше любит кнопкодавство, чем гимн Украины – в Уманском горсовете встали все, кроме нардепа

Антон Яценко в Уманском горсовете. Скриншот

Народный депутат Антон Яценко в Уманском городском совете демонстративно проигнорировал гимн Украины и не встал, когда все были на ногах и пели. Об этом написал в Facebook активист Сергей Стерненко.

Реклама

"Недавно он присоединился к фракции "Батькивщина" в ВР", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как все присутствующие не просто встали, но и пели гимн, а нардеп даже не удосужился встать. Один из мужчин подошел к нему и, вероятно, потребовал объяснений или попросил встать, на что Яценко лишь ответил удивленным взглядом и продолжил смотреть в телефон.

Нардеп Антон Яценко. Фото: facebook.com/antonyatsenko200

Напомним, что Яценко особенно известен, как едва ли не главный "кнопкодав" парламента. В 2017 году он даже пошел на рекорд – проголосовал сразу за шестерых. Кроме своих соратников, он даже нажал кнопку депутата из другой фракции.

Реклама

В том же году журналисты узнали, что нардеп Яценко переписал на тестя дворец и недвижимость на 10 миллионов долларов.