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Нагадування Путіну. Кент висловився про війну проти України

25 липня 2021 13:42

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як зазначив тимчасовий повірений у справах США в Україні, Росія є країною агресором

Джордж Кент, фото: washingtonpost.com

Джордж Кент, фото: washingtonpost.com

Росія повинна закінчити війну проти України, бо саме вона і є країною агресором.

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Про це "Радіо Свобода" сказав тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент.

"Це не конфлікт, це дійсно війна. І обов'язок закінчити війну – це обов'язок Росії, а не України. Це війна в Україні, але не війна України. І це була дійсно, повністю, війна Росії", – зазначив Джордж Кент.

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За його словами, США працюють над тим, щоб підтримати Україну в її обороні проти російської агресії.

Раніше американський дипломат Джордж Кент сказав, що незважаючи на те що Київ давно розраховує на приєднання США до "нормандського формату",американців найближчим часом там не буде. І навіть в "мінському форматі" вони не допоможуть Україні у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Росії назвали умову для підключення США до "нормандського формату". У Москві нервують через те, що Америка стане на сторону України і буде тиснути на Росію.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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