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Напоминание Путину. Кент высказался о войне против Украины

25 июля 2021 13:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как отметил временный поверенный в делах США в Украине, Россия является страной агрессором

Джордж Кент, фото: washingtonpost.com

Джордж Кент, фото: washingtonpost.com

Россия должна закончить войну против Украины, так как именно она и является страной агрессором.

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Об этом "Радио Свобода" сказал временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

"Это не конфликт, это действительно война. И обязанность закончить войну – это обязанность России, а не Украины. Это война в Украине, но не война Украины. И это была действительно, полностью, война России", – отметил Джордж Кент.

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По его словам, США работают над тем, чтобы поддержать Украину в ее обороне против российской агрессии.

Ранее американский дипломат Джордж Кент сказал, что несмотря на то что Киев давно рассчитывает на присоединение США к "нормандскому формату", американцев в ближайшее время там не будет. И даже в "минском формате" они не помогут Украине в урегулировании конфликта на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в России назвали условие для подключения США к "нормандскому формату". В Москве нервничают из-за того, что Америка станет на сторону Украины и будет давить на Россию.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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