Почалося! Росіяни таємно везуть на кордон ракети, які дістають до Києва

У соцмережах показали, як везуть "Іскандер-М" до кордону з Україною

"Іскандер-М". Фото: колаж "Сьогодні"

Росія перекидає зі Східного військового округу на свої західні кордони оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М".

Про це повідомляє Conflict Intelligence Team.

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Зокрема, у вівторок, 11 січня, у Twitter опублікували відео з TikTok, зняте на Далекому Сході. На ньому впізнали 9К720 "Іскандер-М", накритий брезентом.

"За весь час спостережень ми не бачили, щоб брезентом повністю накривали якусь іншу техніку, окрім цих двох машин комплексу "Іскандер-М", – повідомили в телеграм-каналі.

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На відео від 13 січня, знятому у Свердловській області, на залізничному потягу також помітили "Іскандери", але менш скриті. Також на видно тягачі КамМАЗ-44108, танки та вантажівки.

На ще одному відео в Tik-Tok помітили автопоїзди з контейнерами, в яких також можуть бути ракети.

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"Згідно з непрямою інформацією з відкритих баз даних, ці потяги виїхали зі станції Дивізійна до Улан-Уде та зі станції Біробіджан-2, неподалік яких дислокуються 103-тя та 107-ма ракетні бригади відповідно. Ці з'єднання мають на озброєнні "Іскандери" і входять до складу 36-ї та 35-ї загальновійськових армій — раніше ми помічали рух з'єднань із цих армій у західному напрямку", – заявили в CIT.

Фото: CIT

Аналітики зазначають, що перекидання ОТРК "Іскандер-М" не є чимось новим — подібне спостерігали навесні минулого року у Воронезькій області. Пізніше їх розпізнали і на супутникових знімках самого полігону.

Фото: CIT

Що кажуть у Міноборони РФ?

У Міноборони Росії 14 січня пояснили перекидання навчаннями. У CIT зазначили, що у 2014 році перекидання військових сил коментували так само.

"Варто зазначити, що Міноборони вже пояснило перекидання частин та з'єднань ВПО "раптовою перевіркою" з висуванням на полігони "на значній відстані від пунктів постійної дислокації". Проте, по-перше, до навчань "Схід-2022", у межах підготовки до яких нібито проводиться перекидання, ще 8 місяців, а по-друге, можна згадати, що у 2014 році перекидання російських регулярних частин для введення на територію України також пояснювали навчаннями", – наголосили у публікації.

Київ можуть накрити 300 ракет

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, який вів питання ППО у керівництві Повітряних сил та Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), розповідав, що Російська Федерація тримає бригаду ракетних комплексів "Іскандер" поблизу українських кордонів.

"Російська бригада "Іскандерів" поставлена до кордону, і один дивізіон висунуто так, щоб накривати столицю Київ. Бригада може дати залп одномоментно 300 ракетами – на Київ та інші важливі об'єкти. Ось такий стан речей", – сказав він.

Крім того, за словами Романенка, Україна не має зброї, щоб протистояти цим російським балістичним ракетам. У Збройних силах України снарядів для далекобійного зенітно-ракетного комплексу просто немає.

Де базуються російські війська біля кордонів з Україною?

Оприлюднено інтерактивну мапу, на якій указано всі дані про скупчення російських підрозділів на кордонах, ця інформація була відкрита західними медіа з листопада 2021 року.

Також на мапі зазначені всі місця тренувань та зберігання зброї на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Клікнувши на точки зосередження російських військових, можна перейти на публікації про кожен із цих полігонів. Там оприлюднена вся інформація про види техніки та озброєння, що там є.

Мапа оновлюється після появи нових даних.

Загроза "Іскандерів"